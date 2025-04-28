Van'da 514 Suçlu Yakalandı

Van'da farklı suçlardan aranan 514 kişi yakalandı, 48'i cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde suç ve suçlularla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Asayiş şubesi ve İlçe Emniyet Amirliklerince 20-27 Nisan'da yürütülen çalışmalarda farklı suçlardan aranan 514 kişi yakalandı.

Bu kişilerden haklarında toplamda 178 yıl 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 48'i cezaevine teslim edildi.

Operasyonlarda, ruhsatsız silah, 3 kurusıkı tabanca, tüfek, bıçak, satır, 37 fişek, çalıntı araç, dizüstü bilgisayar, 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.