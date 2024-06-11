Van'da 50 Şüpheli Yakalandı, 5'i Tutuklandı

Van'da jandarma ekiplerince geçen hafta yürütülen çalışmalarda, farklı suçlardan arandığı tespit edilen 50 şüpheli yakalandı, 5'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl JandarmaKomutanlığı ekiplerince 3-9 Haziran'da yürütülen çalışmalarda 75 bin 583 kişi ve 72 bin 349 aracın sorgulaması yapıldı.

Çalışmalar sırasında, farkı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 50 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı.