Van'da 50 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

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Van'da 50 düzensiz göçmen yakalandı

AA - Mesut Varol - Güncel
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Van'da 50 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde Afganistan uyruklu 50 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde Afganistan uyruklu 50 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile özel harekat polisleri, ihbar üzerine Hafiziye Mahallesi'ndeki tek katlı eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 50 Afganistan uyruklu yakalandı.

Düzensiz göçmenler, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Organizatör olduğu iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

AA / Mesut Varol - Güncel

Afganistan, İpekyolu, Göçmen, Van, Güncel, Haberler

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