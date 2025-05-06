Van'da 5 Ton Kaçak İnci Kefaline El Konuldu

Van'da 5 ton 650 kilo kaçak inci kefaline el konuldu

VAN - Van'da 15 Nisan'da başlayan av yasağı sürecinden şimdiye kadar toplam 5 ton 650 kilogram kaçak inci kefali balığına el konulurken, bunların 1 ton 750 kilogramı canlı olarak doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Sadece Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı sularında yaşayabilen ve bölgeye özgü bir tür olan inci kefalini korumak amacıyla 15 Nisan - 15 Temmuz tarihleri arasında uygulanan av yasağı kapsamında denetimler aralıksız sürdürülüyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinesinde; jandarma, sahil güvenlik, emniyet ve zabıta ekiplerinin katılımıyla yürütülen denetimlerde kaçak avcılara göz açtırılmıyor.

Tuşba ilçesine bağlı Karasu Çayı mansap alanında gerçekleştirilen denetimlerde, göle serilmiş halde yaklaşık 200 metre uzunluğunda manyat ağı, bir adet şişme bot ve üç torba içerisinde yaklaşık 150 kilogram ölü inci kefali ele geçirildi. Ağa takılmış halde bulunan yaklaşık 1 ton 350 kilogram canlı balık ise suya geri bırakıldı.

Muradiye ilçesine bağlı Gönderme Mahallesi mevkiinde ise jandarma ekiplerinin yol kontrolü sırasında bir araçta 1 ton ölü inci kefali tespit edildi. Araca el konulurken, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında 37 bin 770 TL, trafik yönünden ise 21 bin 694 TL olmak üzere toplam 59 bin 394 TL idari para cezası uygulandı. Söz konusu araç 15 gün süreyle trafikten men edildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 15 Nisan'da başlayan av yasağı sürecinden şimdiye kadar toplam 5 ton 650 kilogram inci kefali balığına el konulduğu, bunların 1 ton 750 kilogramının canlı olarak doğal yaşam alanlarına bırakıldığı belirtildi. Kaçak avcılıkla ilgili olarak 16 kişiye toplam 327 bin 529 TL idari yaptırım uygulanırken, 5 bin metre uzunluğunda ağ, 5 adet şişme bot ve 18 farklı av aracına da el konulduğu kaydedildi.

Açıklamada, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin kolluk kuvvetleriyle birlikte 7 gün 24 saat sahada denetimlerini sürdürdüğü ve kaçak avcılıkla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Sürdürülen denetimlerle birlikte, Van Gölü'nün simgesi haline gelen inci kefalinin neslinin korunması hedefleniyor.

(YLM-MSA-Y)