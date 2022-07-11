VAN'DA 5 TON 420 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ VAN'ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda sahte olduğu belirlenen 5 ton 420 litre içki ele geçirildi. VAN'ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda sahte olduğu belirlenen 5 ton 420 litre içki ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı. İpekyolu ilçesinde bir evde kaçak içki üretildiğine dair istihbarat alan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, operasyon düzenledi. Operasyonda evde bulunan 32 bidon içerisinde sahte olduğu belirlenen 5 ton 420 litre içki ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› VAN'DA 5 TON 420 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.