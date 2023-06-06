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Van'da 5 kilo 180 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van'da 5 kilo 180 gram uyuşturucu ele geçirildi

Güncel Haberler

Van'ın Başkale ilçesi kırsalında 5 kilo 180 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesi kırsalında 5 kilo 180 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, ilçe kırsalında uyuşturucu saklandığı bilgisi üzerine arazide arama yapan ekipler, otların arasına gizlenmiş 5 kilo 180 gram skunk ele geçirdi.

Uyuşturucuyla bağlantısı bulunun kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Necat Hazar - Güncel

Başkale Van Güncel Haberler

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