Van'da 48 Kilo Eroin Ele Geçirildi
- Güncelleme:
Güncel Haberler
Van'da yapılan operasyonlarda 48 kilo 500 gram eroin ele geçirildi ve 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Van'da, geçen hafta 48 kilo 500 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 5-12 Kasım'da düzenlenen operasyonlarda 48 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Güncel