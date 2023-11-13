Van'da 48 Kilo Eroin Ele Geçirildi

Van'da yapılan operasyonlarda 48 kilo 500 gram eroin ele geçirildi ve 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Van'da, geçen hafta 48 kilo 500 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 5-12 Kasım'da düzenlenen operasyonlarda 48 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.