Van'da 48 kaçak göçmen yakalandı - Haberler

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Van'da 48 kaçak göçmen yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Gülay Kuyucu - Güncel
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Van'da 48 kaçak göçmen yakalandı

VAN'ın Saray ilçesi kırsalında ülkeye yasa dışı yollardan giren Afganistan uyruklu 48 kaçak göçmen yakalandı.

VAN'ın Saray ilçesi kırsalında ülkeye yasa dışı yollardan giren Afganistan uyruklu 48 kaçak göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van'ın Saray ilçesi kırsalında ülkeye yasa dışı yollardan yaya olarak girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 48 kaçak göçmeni yakaladı. Göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


Demirören Haber Ajansı / Gülay Kuyucu - Güncel

Afganistan Göçmen Saray Van Güncel Haberler

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