Van'da 48 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

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Van'da 48 düzensiz göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Van'da 48 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Saray ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 48 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'ın Saray ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 48 düzensiz göçmen yakalandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Saray ilçesi kırsalında çalışma yürütüldüğü belirtilerek, "4 Haziran 2022 günü saat 01.30 sıralarında göçmen kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde icra edilen faaliyette ülkeye yasa dışı yollardan yaya olarak girdiği tespit edilen ve geçerli hiçbir belgesi bulunmayan 48 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalanarak ilgili kurumlara teslim edilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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