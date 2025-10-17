Van'da 46 gazi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uğurlandı

Van'da 46 gazi, düzenlenen programla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uğurlandı.

Van Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Valilik, Kıbrıs Muharip Gaziler Derneği ile Büyükşehir Belediyesi tarafından Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gaziler için gezi programı düzenlendi.

Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli'nde düzenlenen uğurlama programında konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, şehit yakınları ve gazilerin yanında olduklarını belirtti.

Gazilere destek vermekten mutluluk duyduğunu ifade eden Balcı, "Gazilerimiz bizim baş tacımızdır. 46 gazimizi Kıbrıs'a uğurluyoruz. Ebediyete irtihal eden gazilerimize Allah rahmet diliyorum. Hayatta olan gazilerimize de aileleriyle birlikte sağlık, sıhhat diliyorum." dedi.

Programa, Vali Yardımcıları Musa Göktaş, Önder Koç, Edremit Kaymakamı Ahmet Özdemir, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanı Binbaşı Fırat Aslan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Selma Biçek ve protokol üyeleri katıldı.