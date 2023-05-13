Van'da 452 saatlik kamera kaydı incelenerek yakalanan 5 hırsız tutuklandı

Van'da 452 saatlik kamera kaydı incelenerek yakalanan ve kentteki birçok hırsızlık olayının faili olan 5 kişi tutuklandı.

Van'da 452 saatlik kamera kaydı incelenerek yakalanan ve kentteki birçok hırsızlık olayının faili olan 5 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekiplerinin kentte hırsızlık yapanların yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Türk Telekom'a ait kabloların çalınması ve çeşitli hırsızlık olaylarına ilişkin soruşturma yürüten ekipler, 2 aylık sokak çalışması ve Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGS) ile güvenlik kameralarına ait 452 saatlik kamera kaydı incelemesi sonucu 5 şüphelinin eşkallerini belirledi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, aralarında, hakkında 18 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelinin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, araçların kapısını açabilecek farklı türlerde 10 uydurma araç anahtarı, hırsızlık olaylarında giyilen kıyafetler, çalıntı mutfak malzemesi, hilti ve matkap ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı, çalınan malzemeler sahiplerine teslim edildi.