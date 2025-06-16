Van'da 426 Suçlu Yakalandı, 86 Kişi Cezaevine Gönderildi

Van'da 426 Suçlu Yakalandı, 86 Kişi Cezaevine Gönderildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da yürütülen asayiş çalışmaları sonucu farklı suçlardan aranan 426 kişi yakalanırken, bunlardan 86'sı cezaevine teslim edildi. Operasyonlarda ruhsatsız silah ve mühimmat da ele geçirildi.

Van'da farklı suçlardan aranan 426 kişi yakalandı, 86'sı cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde suç ve suçlularla mücadele çalışmaları sürüyor.

Asayiş Şubesi ve İlçe Emniyet Amirliklerince 1-15 Haziran'da yürütülen çalışmalarda farklı suçlardan aranan 426 kişi yakalandı.

Bu kişilerden haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 86'sı cezaevine teslim edildi.

Operasyonlarda, 3 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 2 bıçak, 2 tüfek, 38 fişek ve kopya düzeneği ele geçirildi.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
1600 yıllık Mor Kiryakus Manastırı turizme açıldı

1600 yıllık manastır turizme açıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım

Ünlü teknik adamdan iddialı sözler: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım
Netanyahu'nun 'Harekete geçiyoruz' sözleri sonrası İsrail, Tahran'ı vurdu

Netanyahu'nun sözleri sonrası İsrail, İran'ın kalbini hedef aldı
Jose Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel

Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel tarih yazalım
Sergen Yalçın Süper Lig'e geri dönüyor

Sergen Yalçın Süper Lig'e geri dönüyor
Akaryakıta okkalı bir zam daha! Tabela 5 günde 3. kez değişiyor

Akaryakıta okkalı bir zam daha! Tabela 5 günde 3. kez değişiyor
Teşkilat sezon finalinde büyük veda! Kate gitti, maske düştü

Teşkilat'ta büyük veda! Maskenin ardındaki gerçek ortaya çıktı
Çatışmalar nedeniyle Türkiye-İran sınır kapısında 2 kilometrelik tır kuyruğu oluştu

Türkiye-İran sınırında tur kuyruğu! Kilometrelerce uzadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.