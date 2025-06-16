Van'da 426 Suçlu Yakalandı, 86 Kişi Cezaevine Gönderildi
Van'da yürütülen asayiş çalışmaları sonucu farklı suçlardan aranan 426 kişi yakalanırken, bunlardan 86'sı cezaevine teslim edildi. Operasyonlarda ruhsatsız silah ve mühimmat da ele geçirildi.
Van'da farklı suçlardan aranan 426 kişi yakalandı, 86'sı cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde suç ve suçlularla mücadele çalışmaları sürüyor.
Asayiş Şubesi ve İlçe Emniyet Amirliklerince 1-15 Haziran'da yürütülen çalışmalarda farklı suçlardan aranan 426 kişi yakalandı.
Bu kişilerden haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 86'sı cezaevine teslim edildi.
Operasyonlarda, 3 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 2 bıçak, 2 tüfek, 38 fişek ve kopya düzeneği ele geçirildi.
Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel