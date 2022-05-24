Van'da 42 kilo eroin ele geçirildi: 1 gözaltı - Haberler

VAN'da bir iş yerine düzenlenen ve narkotik köpek Zeyna'nın da katıldığı operasyonda çuvalların içine gizlenmiş vaziyette 42 kilo 200 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van'da bir iş yerine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyona, narkotik köpek Zeyna da katıldı. İş yerinde Zeyna ile birlikte yapılan aramada, çuvalların içine gizlenmiş paketlenmiş vaziyette 42 kilo 200 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel