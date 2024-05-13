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Van'da 41 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Van'da gerçekleştirilen operasyonda 41 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılarına yönelik çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonda 41 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünde yapılan açıklamaya göre, kent genelinde, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda 6-12 Mayıs'ta gerçekleştirilen çalışmalarda 41 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Uyuşturucu Ticareti Van Güvenlik Güncel Haberler

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