Van'da 41 düzensiz göçmen yakalandı

İPEKYOLU, VAN (AA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde Afganistan uyruklu 41 düzensiz göçmen yakalandı, bir organizatör gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile özel harekat polisleri, ihbar üzerine Bostaniçi Mahallesi'ndeki hurdacılar sitesinde kullanılmayan bir iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerindeki 41 Afganistan uyruklunun yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlendi.

Düzensiz göçmenler, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Organizatör olduğu iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.