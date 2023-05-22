Van'da 401 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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Van'da geçen hafta 401 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sürüyor.
Van'da geçen hafta 401 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sürüyor.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 15-21 Mayıs'ta düzenlenen operasyonlarda 340 kilo 600 gram esrar ile 60 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Güncel