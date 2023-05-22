Van'da 401 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Van'da geçen hafta 401 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sürüyor.

Van'da geçen hafta 401 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sürüyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 15-21 Mayıs'ta düzenlenen operasyonlarda 340 kilo 600 gram esrar ile 60 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.