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Van'da 401 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Van'da 401 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Güncel Haberler

Van'da geçen hafta 401 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sürüyor.

Van'da geçen hafta 401 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sürüyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 15-21 Mayıs'ta düzenlenen operasyonlarda 340 kilo 600 gram esrar ile 60 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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Kaynak: AA / Güncel

Uyuşturucu Ticareti Van Güncel Haberler

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