Van'da "4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü" etkinliği düzenlendi - Haberler

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Van'da "4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü" etkinliği düzenlendi

AA - Emre Ilıkan - Güncel
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Van'da '4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü' etkinliği düzenlendi

Van Büyükşehir Belediyesi "4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü" dolayısıyla etkinlik düzenledi.

VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi "4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü" dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde düzenlenen etkinlikte Namık Kemal İlköğretim Okulu öğrencileri ve hayvanseverler yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Merkez yöneticileri, etkinliğe katılanlara hayvanlara yönelik barınma, bakım ve rehabilitasyon hizmetleri hakkında bilgi verdi.

AA / Emre Ilıkan - Güncel

Büyükşehir Belediyesi, Sokak Hayvanları, 4 Nisan, Van, Güncel, Haberler

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