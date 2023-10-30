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Van'da 4 kilo 315 gram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı

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Van'da geçen hafta yapılan operasyonlarda 4 kilo 315 gram uyuşturucu ele geçirildi ve 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Van'da geçen hafta 4 kilo 315 gram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 23-29 Ekim'de düzenlenen operasyonlarda, 3 kilo 400 gram esrar, 915 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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