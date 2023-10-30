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Van'da 4 kilo 315 gram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Van'da geçen hafta yapılan operasyonlarda 4 kilo 315 gram uyuşturucu ele geçirildi ve 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.