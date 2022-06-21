Van'da 4 büyüklüğünde deprem VAN'da, merkez üssü Muradiye ilçesi olan, Richter ölçeğine göre, 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. VAN'da, merkez üssü Muradiye ilçesi olan, Richter ölçeğine göre, 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 10.10'da, merkez üssü Muradiye ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 10,47 kilometre derinliğindeki deprem, Muradiye'nin yanı sıra çevre ilçelerden de hissedildi. Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Güncel Muradiye Deprem AFAD Güncel Haberler

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