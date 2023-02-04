Van'da 4 bin çığ patikası tespit edildi Van'daki çığ faciasının üzerinden 3 yıl geçti Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından bölgede çığ felaketlerinin yaşanmaması adına 5 ilçede yapılan haritalandırılma çalışmasında 4 bin çığ patikası tespit edildi.

Van'da 4 bin çığ patikası tespit edildi

Van'daki çığ faciasının üzerinden 3 yıl geçti

VAN - Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından bölgede çığ felaketlerinin yaşanmaması adına 5 ilçede yapılan haritalandırılma çalışmasında 4 bin çığ patikası tespit edildi.

Van'ın Bahçesaray ilçesi yolu üzerinde 11'i asker olmak üzere 42 kişinin hayatını kaybettiği çığ faciasının özerinden 3 yıl geçerken, AFAD tarafından benzer felaketlerin bir daha yaşanmaması için önemli bir çalışma başlatıldı. AFAD tarafından hayata geçirilen Afet Risk Azaltma Sistemi ve Türkiye Afet Risk Azaltma Planı çerçevesinde şu ana kadar Van iline bağlı riskli 5 ilçe için haritalandırılma çalışması yapıldı. Özellikle yüksek rakımlı dağların yoğun olduğu Bahçesaray ve Çatak başta olmak üzere, Başkale, Gürpınar ile Gevaş ilçelerinde bir ilk olma özelliği taşıyan çığ haritasında, 4 bin riskli bölge tespit edildi. Düzenlenen haritada; çığ başlangıç, akma ve birikme bölgeleri, afete maruz bölgeler, çığın sık meydana geldiği alanlar işaretlenerek gösterildi. Dijital çığ haritası üzerinde çalışmalarını yoğunlaştıran AFAD Van İl Müdürlüğü, tüm teknolojik imkanları kullanarak, jeoloji ve harita mühendislerinin yer aldığı bir ekiple kış aylarında oluşacak muhtemel can kayıplarının önüne geçmeyi hedefliyor.

"4 bin çığ patikası haritalara işlendi"

İHA muhabirine konuşan AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş, 4-5 Şubat 2020 tarihinde meydana gelen çığ faciasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi. Meydana gelen çığın ardından riskli bölgelerle alakalı bir haritalandırma çalışması yaptıklarını ifade eden İl Müdürü Körpeş, "Yüzde 90 oranında 5 ilçemizin haritalandırma çalışmasını tamamladık. Yaklaşık 4 bin çığ patikası haritalara işlendi. Sadece haritalandırma değil, güvenlik korucuların yerelde teşkil edilmesi çalışmalarını yaptık. Bir takım önleme projelerinin hayata geçirilmesi ve bu konuda düzenlenen sempozyumun ciddi katkıları olmuştu. Çığ önleme projeleri uzun soluklu olduğu için, ilk etapta müdahale kapasitemizin artırılması ve mümkün olabildiğince halkımızı bilinçlendirerek önüne geçilmesi üzerine çalışmalar yürüttük. Ancak zamanla önleme projelerini de başlatacağız. Şu an yaptığımız bir proje Avrupa Birliğinde mart ayı sonu itibariyle neticelenmesini bekliyoruz. Süreci hassasiyetle takip ediyoruz. Benzer hadiselerin tekrar cereyan etmemesi için elimizden gelen tüm tedbirleri alıyoruz" dedi.

"Haritalarımızı geliştirdik"

Van ilinin çığ patika haritalarına ihtiyacı olduğunu dile getiren AFAD Jeoloji Mühendisi İshak Cindioğlu ise "Araziden aldıkları verileri işleyerek ve AFAD Başkanlığımızın ARAS verilerini kullanarak çığ patika haritasını oluşturduk. Bundaki amacımız başlangıç bölgeleri haricinde çığların nerelerden akacağını ve birikeceğini göstermekti. Buna bağlı haritalarımızı geliştirdik" diye konuştu.

Öte yandan, AFAD jeoloji mühendislerince çığ patika haritalarının yanı sıra, Van'da meydana gelen afetlerin mekansal dağılım harita çalışması da yapıldı.