Van'da 4 Bin 167 Paket Bandrolsüz Kaçak Sigara Ele Geçirildi
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Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 4 bin 167 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda toplam 38 olayda 43 şahıs yakalandığı ve 1 şahsın tutuklandığı belirtildi. Ayrıca yapılan aramalarda 5 gram eroin, 49 gram metamfetamin, 11 gram esrar, 4 bin 167 paket bandrolsüz kaçak sigara ve 3 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 4 bin 167 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Çalışmalar neticesinde toplam 38 olayda 43 şahıs yakalanmış, 1 şahıs tutuklanmış. Yapılan aramalarda 5 gram eroin, 49 gram metamfetamin, 11 gram esrar, 4 bin 167 paket bandrolsüz kaçak sigara ve 3 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi" denildi. - VAN