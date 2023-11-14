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Van'da 4 Bin 167 Paket Bandrolsüz Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 4 bin 167 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda toplam 38 olayda 43 şahıs yakalandığı ve 1 şahsın tutuklandığı belirtildi. Ayrıca yapılan aramalarda 5 gram eroin, 49 gram metamfetamin, 11 gram esrar, 4 bin 167 paket bandrolsüz kaçak sigara ve 3 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.