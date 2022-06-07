Van'da 4.2 büyüklüğünde deprem - Haberler

VAN'da, Richter ölçeğine göre, merkez üssü Tuşba ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 11.01'de merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 4,68 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kent merkezinde de hissedildi. Deprem nedeniyle şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmediği öğrenildi.