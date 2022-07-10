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Van'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Demirören Haber Ajansı - Güncel
Van'da 4.1 büyüklüğünde deprem

VAN'da, merkez üssü Tuşba ilçesi olan, Richter ölçeğine göre, 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

VAN'da, merkez üssü Tuşba ilçesi olan, Richter ölçeğine göre, 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 12.37'de, merkez üssü Tuşba ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 8,20 kilometre derinliğindeki deprem, ilçede hissedildi.


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Demirören Haber Ajansı / Güncel

Deprem Tuşba AFAD Güncel Haberler

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