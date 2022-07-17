VAN'DA 39 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI VAN'ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 39 kaçak göçmen yakalandı. VAN'ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 39 kaçak göçmen yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesindeki bir evde kaçak göçmenlerin saklandığı tespit etti. Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese baskın yaptı. 39 kaçak göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, işlemleri için İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Emniyet Müdürlüğü İpekyolu Güncel Haberler

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