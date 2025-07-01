Van'da 389 Şüpheli Yakalandı, 109'u Tutuklandı

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Van'da yapılan jandarma operasyonları sonucunda haklarında arama kararı bulunan 389 şüpheli yakalandı, bunlardan 109'u tutuklandı.

Van'da farklı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 389 şüpheli yakalandı, 109'u tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1-30 Haziran'da yürütülen çalışmalarda 292 bin 514 kişi ile 214 bin 243 aracın sorgulaması yapıldı.

Bu çalışmalarda haklarında farklı suçlardan arama kararı bulunan 307 şüpheli yakalandı.

Jandarma Suç Araştırma Timi görevlilerince yürütülen çalışmalarda ise 82 zanlı gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 389 şüpheliden 109'u tutuklandı.

Kaynak: AA / Emre Ilıkan - Güncel
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