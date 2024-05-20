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Van'da 367 Kişi Gözaltına Alındı, 22'si Tutuklandı

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Van'da gerçekleştirilen çalışmalarda farklı suçlardan aranan 367 kişi gözaltına alındı, 22'si tutuklandı. Operasyonlarda tabanca, kurusıkı tabanca, gümrük kaçağı sigara ve çay ele geçirildi.

Van'da gerçekleştirilen çalışmalarda farklı suçlardan aranan 367 kişi gözaltına alındı, 22'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlükleri ekiplerince 13-19 Mayıs'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 367 kişi yakalandı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si tutuklandı.

Operasyonlarda, 2 tabanca, kurusıkı tabanca, 4 fişek, 150 paket gümrük kaçağı sigara, 18 kilogram gümrük kaçağı çay ele geçirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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