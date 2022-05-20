Van'da 36 ayrı suçtan aranan 47 şüpheli hakkında işlem yapıldı - Haberler

Van'da polis ekipleri, 36 ayrı suçtan aranan 47 şüpheli hakkında işlem yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, suç ve suçlularla mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamında, aranan kişilerin yakalanması ve adalete teslim edilmelerine yönelik çalışma yürütülen ekipler, yaptıkları GBT sorgulamalarında 36 ayrı suçtan aranan 47 şüpheli hakkında işlem yaptı.