Van'da 35 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

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Van'da 35 düzensiz göçmen yakalandı

AA - Necat Hazar - Güncel
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Van'da 35 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren 35 düzensiz göçmen yakalandı, bir kişi gözaltına alındı.

İPEKYOLU, VAN (AA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren 35 düzensiz göçmen yakalandı, bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" ile mücadeleye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile özel harekat polisleri, ihbar üzerine Karşıyaka Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Evdeki aramalarda, yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen 35 Afganistan uyruklu yakalandı.

Düzensiz göçmenler, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Organizatör olduğu iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Van'da 35 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da 35 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da 35 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da 35 düzensiz göçmen yakalandı

AA / Necat Hazar - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, İpekyolu, Göçmen, Van, Güncel, Haberler

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