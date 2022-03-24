BAŞKALE'DE EĞİTİME 'KAR' TATİLİ - Haberler

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BAŞKALE'DE EĞİTİME 'KAR' TATİLİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Van'ın Başkale ilçesinde kar yağışı nedeniyle 97 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı, eğitime de 1 günlük ara verildi.

Van'ın Başkale ilçesinde kar yağışı nedeniyle 97 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı, eğitime de 1 günlük ara verildi. Etkisini sürdüren yağış nedeniyle ilçe merkezinde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Karla mücadele ekipleri, kapanan mahalle ve mezra yollarını açmak için çalışma başlattı. Belediye ekipleri de ilçe merkezinde kar temizliği yaptı. İlçe merkezinde park halindeki araçlar da kara gömüldü. Esnaf, iş yerlerinin önünü kapatan kar yığınlarını küreklerle temizlemeye çalıştı.

BAŞKALE'DE EĞİTİME 'KAR' TATİLİ

BAŞKALE'DE EĞİTİME 'KAR' TATİLİ

BAŞKALE'DE EĞİTİME 'KAR' TATİLİ

BAŞKALE'DE EĞİTİME 'KAR' TATİLİ

BAŞKALE'DE EĞİTİME 'KAR' TATİLİ

BAŞKALE'DE EĞİTİME 'KAR' TATİLİ

BAŞKALE'DE EĞİTİME 'KAR' TATİLİ

BAŞKALE'DE EĞİTİME 'KAR' TATİLİ

BAŞKALE'DE EĞİTİME 'KAR' TATİLİ

BAŞKALE'DE EĞİTİME 'KAR' TATİLİ

BAŞKALE'DE EĞİTİME 'KAR' TATİLİ

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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