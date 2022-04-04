Van'da 320 hayvan sahiplendirildi

VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi Bünyesindeki Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde geçen yıldan bu yana 320 hayvan sahiplendirildi, yaklaşık 13 bin sahipsiz hayvanın tedavisi yapıldı.

Van'da 5 yıl önce 10 bin metrekarelik alana kurulan Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, sahipsiz hayvanlara yuva oldu.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerinin taramaları sonucu cadde ve sokaklarda yaralı ve bitkin halde bulunan ayrıca duyarlı vatandaşların ihbarları sonucu hayvan ambulanslarıyla merkeze getirilen binlerce sahipsiz hayvan burada tedavi altına alındı.

Özalp ilçesinde 3 ay önce aracın çarpması sonucu ağır yaralanan sahipsiz köpek de görevliler tarafından merkeze getirildi. Sağ ön ayağı kırılan, kemik ve dokuları zarar gören köpek tedaviye alındı. Veteriner hekimler, bir ayağını kesmek zorunda kaldıkları köpeği 1,5 aylık sürecin ardından sağlığına kavuşturdu.

Koruma altında tutulan köpeğe veteriner hekimler tarafından "Tokyo" ismi verildi.

Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Sorumlusu veteriner hekim Özge Kerem, AA muhabirine, 2021'den bu yana 12 bin 994 hayvanın tedavisini yaptıklarını söyledi.

Özalp ilçesinde üç ay önce trafik kazası geçiren köpeğin sağ ön ayağını kesmek zorunda kaldıklarını belirten Kerem, "Araç çarpmıştı. Durumu çok kötüydü. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıkları ve açık ağır yarası vardı. Buraya getirdiler. Tedavi altına aldık. 1,5 ay süren tedavisinin ardından iyileşti. Aşılarını ve kontrollerini takip ediyoruz." dedi.

"Türkiye'de örnek gösterilen belediye olduk"

Hayvan Sağlığı ve Koruma Şube Müdürü Yusuf Burhan Burkan ise 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü'nün hayvanların korunması konusunda farkındalığın oluşturulması için önemli olduğunu belirtti.

Atıl durumdayken Van Büyükşehir Belediyesi tarafından modernize edilen Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin 2018'den bu yana kentteki sahipsiz hayvanlara ev sahipliği yaptığını aktaran Burkan, merkezde 5 veteriner, 4 hayvan sağlığı teknikeri ve 39 personelin görev yaptığını aktardı.

Merkezde 2021'den bu yana yaklaşık 13 bin sahipsiz hayvanın tedavisinin yapıldığını ifade eden Burkan, şunları kaydetti:

"Sokak hayvanlarına yönelik yaptığımız farkındalık çalışmalarıyla Türkiye'de örnek gösterilen bir belediye olduk. Merkezimizde 6 bin 500 sokak hayvanı kısırlaştırıldı, kuduz aşıları yapıldı, 14 bin sokak hayvanın iç-dış parazit aşıları yapıldı ve 320 sokak hayvanı sahiplendirildi. Kent genelinde 120 beslenme noktası kurduk. Bu noktalara sabah ve akşam mama bırakıyoruz. Geçen yıldan bu yana 115 ton mama doğaya ve beslenme noktalarına bırakıldı. Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimizde şu an 300 hayvan bulunuyor. Bunların yaklaşık 200'ü yavru, engelli ve yaşlı sokak hayvanlarından oluşuyor. Bu hayvanları sokağa geri bırakmıyoruz. Burada düzenli tedavileri ve beslemeleri yapılıyor. 98 hayvanın tedavisi devam ediyor. 3 ay önce trafik kazası geçiren, durumu çok kötü olan bir sokak köpeği de merkezimize getirildi. Köpeğin hayatta kalabilmesi için veteriner hekimlerimiz büyük bir emek harcadı. Sağlığına kavuşan köpek artık yürüyebiliyor. Bu anlamlı günde herkesi sokaklarda, caddelerde ve evlerin önündeki hayvanları beslemeye, başlarını okşayamaya ve sevmeye davet ediyoruz."