ÇIĞDAN KAPANAN MAHALLE YOLU KAR TÜNELLERİYLE AÇILDI - Haberler

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ÇIĞDAN KAPANAN MAHALLE YOLU KAR TÜNELLERİYLE AÇILDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 318 yerleşim yeri yolunun ulaşıma açılması için ekipler, yoğun mücadele yürütüyor.

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 318 yerleşim yeri yolunun ulaşıma açılması için ekipler, yoğun mücadele yürütüyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda 300 iş makinesi ve 700 kişilik personel ile çalışmalar aralıksız devam ederken,yolu kapalı mahalle ve mezralardaki hastalar almaya gidilirken kara saplanan ambulanslar da kurtarılıyor. Başkale ilçesine bağlı Sualtı Mahallesi yolunda 4 gün önce 4 farklı noktaya çığ düşmesi sonrası kapanan yol ise ekipler tarafından kar tünelleriyle yeniden ulaşıma açıldı.

ÇIĞDAN KAPANAN MAHALLE YOLU KAR TÜNELLERİYLE AÇILDI

ÇIĞDAN KAPANAN MAHALLE YOLU KAR TÜNELLERİYLE AÇILDI

ÇIĞDAN KAPANAN MAHALLE YOLU KAR TÜNELLERİYLE AÇILDI

ÇIĞDAN KAPANAN MAHALLE YOLU KAR TÜNELLERİYLE AÇILDI

ÇIĞDAN KAPANAN MAHALLE YOLU KAR TÜNELLERİYLE AÇILDI

ÇIĞDAN KAPANAN MAHALLE YOLU KAR TÜNELLERİYLE AÇILDI

ÇIĞDAN KAPANAN MAHALLE YOLU KAR TÜNELLERİYLE AÇILDI

ÇIĞDAN KAPANAN MAHALLE YOLU KAR TÜNELLERİYLE AÇILDI

ÇIĞDAN KAPANAN MAHALLE YOLU KAR TÜNELLERİYLE AÇILDI

ÇIĞDAN KAPANAN MAHALLE YOLU KAR TÜNELLERİYLE AÇILDI

ÇIĞDAN KAPANAN MAHALLE YOLU KAR TÜNELLERİYLE AÇILDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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