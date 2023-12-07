Van'da öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanması ve eğitimdeki başarılarının artırılması amacıyla 300 okula kütüphane kuruldu, bölgenin en büyük Halk Kütüphanelerinden birinin inşaatına başlandı.

Van'da 300 Okula Kütüphane Kuruldu, Bölgenin En Büyük Halk Kütüphanesi İnşa Ediliyor

Van'da öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanması ve böylece eğitimdeki başarılarının artırılması amacıyla 300 okula kütüphane kuruldu, bölgenin en büyük Halk Kütüphanelerinden birinin inşaatına başlandı.

Van Valiliği, Milli Eğitim ile Kültür ve Turizm bakanlıkları ve Van Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle, kentteki okuma kültürünün geliştirilmesine yönelik projeler hazırladı.

Öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı kazanarak hem kendilerini daha iyi ifade etmelerini hem de hayal dünyalarını geliştirmelerini sağlamayı hedefleyen Valilik, bu amaçla kentteki 300'e yakın okula kütüphane kurdu.

Ayrıca ilçelere çocuk kütüphaneleri kuran Valilik, okuma seferberliğinin tüm kesimlere yayılmasını sağlamak amacıyla bölgenin en büyük Halk Kütüphanelerinden birinin de inşaatına başladı.

Kurulan kütüphanelere Van Büyükşehir Belediyesinin katkısıyla yüz binlerce kitap desteği veren Valilik, öğrencilere ders çalışıp, kitap okuyabilecekleri ortamlar oluşturdu.

"Gelecek nesiller için ne yaptığımız önemli"

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, AA muhabirine, çocukların hayallerini gerçekleştirmelerine katkı sağlamayı önemsediklerini söyledi.

İnsanların gelecek nesiller için ne yaptığının önemli olduğunu vurgulayan Balcı, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızı çok önemsiyoruz. Eğitime, bilgiye, bilime, kültüre destek veren bir vali olarak, kitap okuma faaliyetlerini, kütüphane yapım işlerini çok önemsiyorum. Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığımızın imkanlarıyla, yerel imkanlarımızı birleştirerek 300'e yakın okul kütüphanesi yaptık, kitaplarla donattık."

Van'a Kültür ve Turizm Bakanlığı, Valilik ve Van Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle büyük bir Halk Kütüphanesi ve Çocuk Kütüphanesi yaptıklarını anlatan Balcı, "Bittiğinde çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirmelerine katkı sağlayacak güzel bir eser olacağını düşünüyorum. Ayrıca 13 ilçemizde de çocuk kütüphanesi yapıyoruz. 300'e yakın okul kütüphanesinin yapımı, kitaplarının sağlanması, kütüphane inşaatlarının tamamlanmasıyla Van'ın çocuklarının geleceğine, hayallerini gerçekleştirmesine büyük katkıları olacak." diye konuştu.

"Kütüphanede her imkanımız var"

Öğrencilerden Gizem Ertaş ise kütüphaneyle daha rahat ders çalışıp kitap okuma imkanına kavuştuklarını belirtti.

Ertaş, "Böyle bir ortam olduğu için çok mutluyuz. Verim alıyoruz, istediğimiz kitabı okuyabiliyoruz. Sayın Valimize teşekkür ediyoruz. Kütüphanede her imkanımız var." dedi.

Muhammet Çiftçi de "Valimiz bize kütüphane yaptırdı. Daha önce böyle bir imkanımız yoktu. Kaynaklara ulaşmakta sıkıntı çekiyorduk. Şimdi daha verimli çalışıyoruz. Ders çalışıyoruz, kitap okuyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.