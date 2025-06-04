Van'da 30 Milyon TL Değerinde Kaçak Altın Ele Geçirildi

Van'da 30 Milyon TL Değerinde Kaçak Altın Ele Geçirildi
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Van'da durdurulan kapalı kasa minibüste, piyasa değeri 30 milyon TL olan 7 kilo gümrük kaçağı külçe altın bulundu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

VAN'da takip sonucu durdurulan kapalı kasa minibüste, piyasa değeri 30 milyon TL olan gümrük kaçağı 7 kilo külçe altın ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, bir araçta gümrük kaçağı külçe altın olduğu yönünde ihbar aldı. Takibe alınan kapalı kasa minibüs, İpekyolu ilçesinde durduruldu. Ekipler, aramada piyasa değeri 30 milyon TL olan gümrük kaçağı 7 kilo ağırlığında külçe altın ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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