VAN'da 30 kişi kamyonu kanaldan çıkarttı
VAN'ın Gürpınar ilçesinde saman yüklü kamyon, kayganlaşan yolda kanala düşerek yan yattı. Şoförün yara almadığı kazada, çevredekilerin yardımıyla kamyon saniyeler içinde çıkartıldı.
VAN'da 30 kişi, kanala düşüp, yan yatan kamyonu halatlar bağlayıp çekerek çıkarttı. O anlar, kameraya yansıdı.
Gürpınar ilçesi Tutmaç Mahallesi yakınlarında saman yüklü kamyon, kar nedeniyle kayganlaşan yolda kanala düşerek yan yattı. Kazada şoför yara almadan kurtulurken, çevredekiler kamyonu çıkarmak için seferber oldu. 30 kişi, halatlar bağladıkları kamyonu çekerek saniyeler içerisinde kanaldan çıkarttı. (DHA)