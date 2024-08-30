VAN'da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı.

Van'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Valilik bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından tören, Cumhuriyet Caddesi'nde devam etti. Tören, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması, şiirlerin okunması, halk oyunları gösterisi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Vali Ozan Balcı'nın ödül vermesi ve resmi geçiş töreni ile sona erdi.

Törene, Van Valisi Ozan Balcı, AK Parti Van Milletvekili Kayahan Türkmenoğlu, Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fuat Yaşar Atan, Garnizon Komutanı NATO Müttefik Kara Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral Mustafa Oğuz, Van Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Adalet Komisyon Başkanı Eyüphan Kılıç, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, vali yardımcıları, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu ve meslek odaları temsilcileri katıldı.