Van'da 3. Gurme ve Gastronomi Fuarı Açıldı

Van'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Gurme ve Gastronomi Fuarı" kapılarını açtı.

Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanlığı öncülüğünde Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuara İran ve Irak'ın yanı sıra Adana, Adıyaman, Aydın, Diyarbakır, Malatya, Rize, Trabzon, Şanlıurfa, Siirt ve Çankırı'dan 84 firma katıldı.

"81 İl 81 Lezzet" sloganıyla gerçekleştirilen fuarın açılışında konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Türk mutfağının dünyanın en zengin mutfaklarından biri olduğunu söyledi.

Bölgenin mutfak zenginliğine değinen Balcı, şunları kaydetti:

"Mutfak denilince doğusuyla, batısıyla, kuzeylisi ve güneylisiyle zengin ürünlerin yetiştiği bir coğrafya aklıma geliyor. Mutfak, tarihimizin ne kadar güçlü olduğunun göstergesidir. Mutfak, doğa, yaşam, kültür ve sanat demek. Mutfak aslında mutfağın ötesinde bir şey. Bugünkü fuar bir büyük sofra demek. Biz de bu büyük sofrayı Van'da kurduk. Türkiye'nin yanı sıra komşu ülkelerden misafirlerimizi burada ağırladık. Onlar da buraya kültürünü, dostluğunu ve muhabbetini getirdiler. Katılımcılar, soframıza zenginlik kattı. Mutfak, aynı zamanda memleketi, milleti sevmek demek."

Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva ise Van'ın misafirperver bir kent olduğunu söyledi.

Takva, "Van, asırlardır bir yaşam alanıdır. Van, kardeşliğin, barışın, sıcaklığın, kültürün, medeniyetin ve mutfağın kentidir. Kahvaltıyla Dünya Guinness rekorlarına girmemizin yanı sıra 14 coğrafi tescilli ürünüyle bu alanda da önemli kentler arasında yer alıyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Balcı ve beraberindekiler, stantları gezdi, yöresel ürünler hakkında bilgi aldı.