Van'da 3 gün önce kaybolan zihinsel engelli genci arama çalışmaları sürüyor

Van'ın Erciş ilçesinde 3 gün önce kaybolan 22 yaşındaki zihinsel engelli Eset Eroğlu'nun bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Van'ın Erciş ilçesinde 3 gün önce kaybolan 22 yaşındaki zihinsel engelli Eset Eroğlu'nun bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Kızılören Mahallesi'nde yaşayan 22 yaşındaki Eset Eroğlu'dan pazar günü öğle saatlerinde evden çıktıktan sonra bir daha haber alamayan ailesi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine arama çalışması başlatan ekipler, Eroğlu'nun en son Morgadik Barajı Arıtma Göleti civarında görüldüğünü tespit etti.

Eroğlu'nun suya düştüğü şüphesi üzerine, Van İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü su altı arama kurtarma ekipleri gölette, jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri ise dron ve iz takip köpeklerinin yardımıyla karadan arama çalışmalarını sürdürdü.

Baba Veli Eroğlu, oğlunun markete gittiğini sonra kendisinden haber alamadıklarını belirterek, "Durumu jandarma ekiplerine bildirdik. 3 gündür arama çalışmaları yapılıyor. Şu an da dalgıçlar su altını arıyor. İnşallah sağ salim oğlumu buluruz. Oğlumun akli dengesi yerinde değil." dedi.