Van'da 3 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Van'ın Gürpınar ilçesinde 3 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güzelsu Mahallesi'nde yol arama ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.

Kontrollerde 3 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.S. hakkında adli işlem yapıldı.