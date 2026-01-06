Van'da 3 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
Van'ın Gürpınar ilçesinde yapılan yol arama kontrolü sırasında 3 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güzelsu Mahallesi'nde yol arama ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.
Kontrollerde 3 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.S. hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Emre Ilıkan - Güncel