Van'da 29 Kilo 500 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Van'da geçen hafta düzenlenen operasyonlarda, 29 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Van'da geçen hafta 29 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 30 Ekim-05 Kasım'da düzenlenen operasyonlarda, 29 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem yapıldı.