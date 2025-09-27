Van'da 28 Kilo 640 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Van'ın İpekyolu ilçesinde 28 kilo 640 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, dün bir adrese düzenlenen operasyonda 28 kilo 640 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

2 şüpheli gözaltına alındı.