Van'da, araçta 28 bin 80 sentetik hap ele geçirildi - Haberler

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Van'da, araçta 28 bin 80 sentetik hap ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı - Behçet Dalmaz - Güncel
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Van'da, araçta 28 bin 80 sentetik hap ele geçirildi

VAN'ın Gevaş ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan araçta 28 bin 80 sentetik hap ele geçirilirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.

VAN'ın Gevaş ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan araçta 28 bin 80 sentetik hap ele geçirilirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalarını sürdürürken, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de Gevaş uygulama noktasında yol kontrolleri yaptı. Ekiplerin durdurduğu araçta yapılan aramada, 28 bin 80 sentetik hap ele geçirildi. Uyuşturucu madde ile ilgili 2 şüpheli de gözaltına alındı.


Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Güncel

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