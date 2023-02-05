Van'da 272 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapalı Güncel Haberler VAN'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 272 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. VAN'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 272 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Yolların açılması için karla mücadele ekiplerinin başlattığı çalışmalar sürüyor. Kentte geçen hafta cumartesi günü başlayan ve kırsalda aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle 118'i mahalle, 154'ü ise mezra olmak üzere 272 yerleşim yerinin yolu kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri kapanan yolların açılması için 300 iş makinesi ve 600 personelle çalışmalarını yürütüyor. Kar kalınlığının ilçe merkezinde 25 santimetre, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi bulduğu Erciş'te, belediye ekipleri kar temizleme çalışması yaparken, iş yerlerinin önünü kürekler ile temizleyen esnaf ise, ilçede uzun bir aradan sonra yağan kar yağışına sevindiklerini belirtti. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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