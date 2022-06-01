Van'da 27 kilo 100 gram eroin ele geçirildi - Haberler

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Van'da 27 kilo 100 gram eroin ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Van'da 27 kilo 100 gram eroin ele geçirildi

Van'ın Tuşba ilçesindeki bir ikamette narkotik dedektör köpeği Zeus ile birlikte yapılan aramada 27 kilo 100 gram eroin ele geçirildi.

Van'ın Tuşba ilçesindeki bir ikamette narkotik dedektör köpeği Zeus ile birlikte yapılan aramada 27 kilo 100 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde, Tuşba ilçesinde tespiti yapılan bir ikamette narkotik dedektör köpeği Zeus ile yapılan aramada 27 kilo 100 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak gözaltına alınan 5 şüpheli şahıs, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir" denildi. - VAN

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Narkotik Tuşba Eroin Van 3. Sayfa Güncel Haberler

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