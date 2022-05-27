Van'da 27 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

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Van'da 27 düzensiz göçmen yakalandı

AA - Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
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Van'da 27 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde Afganistan uyruklu 27 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde Afganistan uyruklu 27 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile özel harekat polisleri, ihbar üzerine Hacıbekir Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi.

Operasyonda evin yanındaki 30 metrekarelik yapıda yakalanan 27 Afganistan uyruklunun yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlendi.

Düzensiz göçmenler, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel

Afganistan, İpekyolu, Göçmen, Van, Güncel, Haberler

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