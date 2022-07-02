Van'da 26 ayrı suçtan aranan 52 şüpheli hakkında işlem yapıldı - Haberler

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Van'da 26 ayrı suçtan aranan 52 şüpheli hakkında işlem yapıldı

AA - Necat Hazar - Güncel
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Van'da 26 ayrı suçtan aranan 52 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Van'da polis ekipleri, 26 suçtan aranan 52 şüpheli hakkında işlem yaptı.

Van'da polis ekipleri, 26 suçtan aranan 52 şüpheli hakkında işlem yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, suç ve suçlularla mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülen ekipler, yaptıkları Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri sonucu 26 suçtan aranan 52 şüpheli hakkında işlem yaptı.

AA / Necat Hazar - Güncel

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