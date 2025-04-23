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Van'da 25 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Van'da 25 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Van'ın Edremit ilçesinde durdurulan bir cipte yapılan aramada 25 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu bulundu. İki kişi gözaltına alındı.

Van'ın Edremit ilçesinde durdurulan cipte yapılan aramada 25 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube müdürlükleri görevlilerince Edremit uygulama noktasında şüphe üzerine bir cip durduruldu.

Cipte narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, valize gizlenmiş 25 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
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