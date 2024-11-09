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Van'da 25 Hafız İçin İcazet Merasimi Düzenlendi

Van'da 25 Hafız İçin İcazet Merasimi Düzenlendi
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Van'da eğitimlerini tamamlayan 25 hafız için icazet merasimi gerçekleştirildi. İpekyolu İlçe Müftülüğü'nde yapılan etkinlikte, hafızlığın önemi vurgulandı ve hafızlara belgeleri verildi.

Van'da eğitimlerini tamamlayan 25 hafız için icazet merasimi gerçekleştirildi.

İpekyolu İlçe Müftülüğüne bağlı Hacı Murat Değer Kur'an Kursu'nda hafızlığını tamamlayan 25 hafız için Yukarı Nurşin Cami'sinde icazet merasimi yapıldı.

Kuran'ı Kerim'in okunduğu programda konuşan İlçe Müftüsü Fatih Tavlaşoğlu, hafızlık müessesesinin çok kıymetli olduğunu söyledi.

Tavlaşoğlu, "Allah hafızlarımızın sayısını artırsın. Diğer kitapların başına gelenler Kur'an-ı Kerim'in başına asla gelmeyecektir. Hafızlarımızın kıraati ve hattatlarımızın da kitabetiyle Kur'an, Peygamberimizden bize gelen şekliyle mevcudiyetini devam ettirecektir." dedi.

Program, hafızlara verilen icazet ve hediye takdimiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Bahar Tanrıtanır - Güncel
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