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Van'da 241 aranan şahıs yakalandı

Van'da 241 aranan şahıs yakalandı

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Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan aranan 241 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan aranan 241 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmaların hız kesmeden devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yasa dışı faaliyetleri olan kişi ve örgütleri tespit etmek, suç ve suçlu bağlantılarını ortaya çıkarmak ve faillerinin yakalanarak adli mercilere teslim edilmesini sağlamak amacıyla icra edilen faaliyetler çerçevesinde; Van Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile 2023 yılı mayıs ayı içerisinde Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan ısrarlı ve titiz çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 241 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşaması, ilimizde asayiş ortamının sağlanması amacı ile titiz ve gayretli çalışmalarımıza gece gündüz demeden aralıksız olarak devam edilecektir" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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