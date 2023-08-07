Van'da 24 yıl hapis cezası bulunan göçmen kaçakçısı yakalandı

Van'da göçmen kaçakçılığı suçundan hakkında 24 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Tuşba İlçe Komutanlığı ile Suç Araştırma Timinin (JASAT), haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, göçmen kaçakçılığı suçundan hakkında 24 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, ekiplerce dün düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.