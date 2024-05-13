Van'da 233 kişi gözaltına alındı, 48'i tutuklandı

Van'da gerçekleştirilen çalışmalarda farklı suçlardan aranan 233 kişi gözaltına alındı, 48'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 6-12 Mayıs'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 233 kişi yakalandı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 48'si tutuklandı.

Operasyonlarda, tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 249 paket kaçak sigara, 2 kilo 250 gram kaçak tütün, 35 elektronik sigara, 320 elektronik sigara likidi, 180 paket sarma sigara kağıdı, 9 şarj aleti, 38 fişek, motosiklet, 2 bisiklet, televizyon ve ziynet eşyası ele geçirildi.